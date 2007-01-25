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В Ростове из-за метеоусловий задержано прибытие рейса из Шереметьево

Сегодня, 10:48 |  ROSTOV.RU
В Ростове из-за метеоусловий задержано прибытие рейса из Шереметьево

Прибытие рейса из столичного аэропорта Шереметьево в Ростов задерживается из-за метеоусловий.

Рейс SU-1162 «Аэрофлота» должен был вылететь из Москвы 23 декабря в 9.35 и приземлиться в Ростове в 11.35. В настоящее время вылет ожидается в 12.35, а прибытие в 14.00.

Кроме того, ночью из Шереметьево в Ростов были отменены два рейса, запланированные на 0.15.

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