В Ростове из-за метеоусловий задержано прибытие рейса из Шереметьево

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28-01-2016, 08:37
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12-01-2016, 09:52
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Город-Новости
В Ростовском аэропорту задерживается прибытие двух ре... Подробнее...
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3-01-2016, 15:53
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Происшествия-Новости
В столичном аэропорту Шереметьево перед вылетом из Мо?... Подробнее...
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28-12-2015, 22:13
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Город-Комментарии
Из-за сложных метеоусловий, ливневого снега, вечером 28 декабря был закрыт аэропорт Ростова-на-Дону. Подробнее...
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19-03-2015, 09:44
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Туризм-Новости
С 31 мая 2015 года российская низкобюджетная авиакомпани?... Подробнее...
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13-12-2007, 12:41
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Город-Новости
Отправление и прилёт пассажирских рейсов в Аэропорту Ростова-на-Дону не осуществляется из-за тумана. Подробнее...
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22-10-2007, 15:27
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Город-Новости
В связи с прекращением автомобильного движения с южной стороны моста, руководство Северо-Кавказской железной дороги приняло решение: для удобства пассажиров и урегулирования транспортной ситуации в Подробнее...
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5-07-2007, 11:13
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Город-Новости
Два дополнительных рейса на авиалинии Ростов - Москва вводит компания «Аэрофлот-Дон». Подробнее...
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25-01-2007, 17:17
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Город-Новости
Сильный снегопад в Москве парализовал уличное движение, увеличил количество ДТП и вмешался в работу аэропортов. Авиарейсы «Ростов-Москва» компаний «Аэрофлот-Дон» и S7 пока вылетают в пункт назначения. Подробнее...