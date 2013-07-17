В Ростове из-за брошенной машины оцепили проспект Буденновский



В Ростове из-за брошенного автомобиля оцепили проспект Буденновский. По словам очевидцев, подозрение прохожих вызвала машина, брошенная у проезжей части с заведенным двигателем. Салон легковушки при этом был набит тюками.



Обеспокоенные ростовчане вызвали на место полицейских.

- В полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозных вещей в одном из автомобилей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Прибывшие на место полицейские провели проверочные мероприятия. В ходе исследования никаких опасных предметов обнаружено не было.



Как стало известно, водитель «ВАЗа» ненадолго оставил свой автомобиль. Так как мужчина собирался вскоре вернуться, он не стал глушить мотор.

