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В Ростове из-за брошенной машины оцепили проспект Буденновский

Сегодня, 11:56 |  ROSTOV.RU
В Ростове из-за брошенной машины оцепили проспект Буденновский

В Ростове из-за брошенного автомобиля оцепили проспект Буденновский. По словам очевидцев, подозрение прохожих вызвала машина, брошенная у проезжей части с заведенным двигателем. Салон легковушки при этом был набит тюками.

Обеспокоенные ростовчане вызвали на место полицейских.
- В полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозных вещей в одном из автомобилей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Прибывшие на место полицейские провели проверочные мероприятия. В ходе исследования никаких опасных предметов обнаружено не было.

Как стало известно, водитель «ВАЗа» ненадолго оставил свой автомобиль. Так как мужчина собирался вскоре вернуться, он не стал глушить мотор.

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