 О проекте
 Реклама
 Регистрация
 
Новости Афиша Объявления Справочник Форумы Чат Почта Ростов-на-Дону Интернет-магазин  
 
Яндекс.Погода

В Ростове иномарка после столкновения с грузовиком, повисла на отбойнике

Сегодня, 21:02 |  ROSTOV.RU
В Ростове иномарка после столкновения с грузовиком, повисла на отбойнике

В Ростове-на-Дону на автодороге «Западный обход» иномарка после столкновения с грузовиком, врезалась в отбойник.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Хонда Аккорд» столкнулся с грузовиком, который ехал впереди, после чего наехал на отбойный брус.
- В результате ДТП водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести, сотрудники полиции оказали ему доврачебную помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время мужчина госпитализирован.

По предварительным данным, водитель иномарки был пьян. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В Ростове иномарка после столкновения с грузовиком, повисла на отбойнике
Фото: Пресс-службы ГУ МВД Ростовской области

Перейти к списку статей Город-Новости

Рассказать друзьям:
Вниманию "спамеров":
все ссылки в комментариях не индексируются поисковыми системами.

Оставить комментарий

Загрузка файлов и изображений на сервер



20-08-2016, 20:07
[image-1] В Ростовской области «ВАЗ» столкнулся с грузовиком: пострадали четыре человека, в том числе годовалая девочка [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростовской области «ВАЗ» столкнулся с грузовиком: пострадали четыре человека, в том числе годовалая девочка

Подробнее...
12-08-2016, 15:20
[image-1] В Ростове грузовик въехал в иномарку: пострадал 3-летний ребенок [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове грузовик въехал в иномарку: пострадал 3-летний ребенок

Подробнее...
2-08-2016, 10:17
[image-1] В Ростовской области «Хендай-Солярис» столкнулся с тремя иномарки и врезался в отбойник [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростовской области «Хендай-Солярис» столкнулся с тремя иномарки и врезался в отбойник

Подробнее...
30-07-2016, 20:35
[image-1] На подъезде к Ростову иномарка врезалась в припаркованный на обочине КамАЗ [/image-1]
Происшествия-Новости

На подъезде к Ростову иномарка врезалась в припаркованный на обочине КамАЗ

Подробнее...
17-06-2016, 15:55
[image-1] В Ростовской области «Ока» повисла на отбойнике после столкновения с «БМВ» [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростовской области «Ока» повисла на отбойнике после столкновения с «БМВ»

Подробнее...
16-04-2016, 14:46
[image-1] На подъезде к Ростову столкнулись КамАЗ и «Мерседес»: погиб водитель иномарки [/image-1]
Происшествия-Комментарии

На подъезде к Ростову столкнулись КамАЗ и «Мерседес»: погиб водитель иномарки

После столкновения с грузовиком легковушка загорелась. Подробнее...
28-03-2016, 18:19
[image-1] В Ростове водитель «Мерседеса» врезался в автобусную остановку [/image-1]
Происшествия-Комментарии

В Ростове водитель «Мерседеса» врезался в автобусную остановку

В результате происшествия пострадали 33-летняя женщина и ее 9-летний сын. Подробнее...
23-02-2016, 09:38
[image-1] В Ростове на остановке иномарка столкнулась с автобусом № 96 [/image-1]
Происшествия-Комментарии

В Ростове на остановке иномарка столкнулась с автобусом № 96

Авария произошла на улице Малиновского. Подробнее...
6-06-2015, 20:19
[image-1] Иномарка вылетела с трассы, перевернулась и врезалась в дерево [/image-1]
Происшествия-Новости

Иномарка вылетела с трассы, перевернулась и врезалась в дерево

Сегодня около 16:00 на 5м километре автодороги «Волгодон?... Подробнее...
5-12-2013, 10:45
[image-1] В столкновении «маршрутки» с грузовиком пострадали несколько человек [/image-1]
Происшествия-Новости

В столкновении «маршрутки» с грузовиком пострадали несколько человек

Сегодня утром в Первомайском районе на переулке Днепр?... Подробнее...

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!