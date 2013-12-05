В Ростове иномарка после столкновения с грузовиком, повисла на отбойнике
Сегодня, 21:02 |
ROSTOV.RU
В Ростове-на-Дону на автодороге «Западный обход» иномарка после столкновения с грузовиком, врезалась в отбойник.
По предварительным данным, 34-летний водитель «Хонда Аккорд» столкнулся с грузовиком, который ехал впереди, после чего наехал на отбойный брус. - В результате ДТП водитель иномарки получил травмы различной степени тяжести, сотрудники полиции оказали ему доврачебную помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время мужчина госпитализирован.
По предварительным данным, водитель иномарки был пьян. По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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