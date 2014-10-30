В Ростове иномарка на «зебре» сбила женщину с ребенком



В Ворошиловском районе Ростова иномарка сбила на «зебре» женщину с ребенком.



ДТП произошло 23 декабря около 15 часов в районе дома 8 на улице Капустина.

-32-летний водитель автомобиля «Джилли» сбил двух пешеходов: 62-летнюю женщину и 13-летнего подростка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ГИБДД Ростовской области. - В результате аварии пострадавшие доставлены в больницу.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

