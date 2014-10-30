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В Ростове иномарка на «зебре» сбила женщину с ребенком

Сегодня, 09:52 |  ROSTOV.RU
В Ростове иномарка на «зебре» сбила женщину с ребенком

В Ворошиловском районе Ростова иномарка сбила на «зебре» женщину с ребенком.

ДТП произошло 23 декабря около 15 часов в районе дома 8 на улице Капустина.
-32-летний водитель автомобиля «Джилли» сбил двух пешеходов: 62-летнюю женщину и 13-летнего подростка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в ГИБДД Ростовской области. - В результате аварии пострадавшие доставлены в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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