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В Ростове двое налетчиков ограбили прохожего на улице

Сегодня, 16:17 |  ROSTOV.RU
В Ростове двое налетчиков ограбили прохожего на улице

В Ленинском районе города Ростова на улице двое напали на прохожего. Налетчики схватили мужчину за руки и отобрали у него кошелек. Ограбление произошло на улице Темерницкой.
- У одного из домов к прохожему подбежали двое неизвестных и, удерживая мужчину за руки, похитили у него кошелек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Подозреваемые в совершении преступления были задержаны по горячим следам.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенное было возвращено законному владельцу.

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