В Ростове двое налетчиков ограбили прохожего на улице



В Ленинском районе города Ростова на улице двое напали на прохожего. Налетчики схватили мужчину за руки и отобрали у него кошелек. Ограбление произошло на улице Темерницкой.

- У одного из домов к прохожему подбежали двое неизвестных и, удерживая мужчину за руки, похитили у него кошелек, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Подозреваемые в совершении преступления были задержаны по горячим следам.



В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенное было возвращено законному владельцу.

