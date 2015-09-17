 О проекте
 Реклама
 Регистрация
 
Новости Афиша Объявления Справочник Форумы Чат Почта Ростов-на-Дону Интернет-магазин  
 
Яндекс.Погода

В Ростове дорожники уложили асфальт прямо в грязь

Сегодня, 15:17 |  ROSTOV.RU
В Ростове дорожники уложили асфальт прямо в грязь

На улице Зрелищной в Ростове дорожные рабочие уложили асфальт прямо в грязь, а вместо предупреждающих знаков установили картонки.
Фото со ставшей уже привычной зимней формой ремонта выложили очевидцы в соцсети 27 декабря.
«На улице Зрелищная, между Особенной и Вавилова, прямо в грязь, в мокрые ямы кладут асфальт, и ставят предупреждающие «знаки» в виде картонок, - написал автор поста. - Честь и хвала дорожникам!».

Укладывание асфальта в грязные и мокрые ямы или просто в снег уже становится зимней традицией в Ростове. В эффективность такого ремонта никто не верит, но некоторые защищают самих дорожников. Мол, им приказали освоить средства до конца года – они и осваивают.

Перейти к списку статей Город-Новости

Рассказать друзьям:
Вниманию "спамеров":
все ссылки в комментариях не индексируются поисковыми системами.

Оставить комментарий

Загрузка файлов и изображений на сервер



Сегодня, 00:45
[image-1] В Ростове на Вавилова провалился асфальт [/image-1]
Город-Новости

В Ростове на Вавилова провалился асфальт

Подробнее...
25-12-2016, 23:00
[image-1] В Ростове дорожники укладывали асфальт прямо в снег [/image-1]
Город-Новости

В Ростове дорожники укладывали асфальт прямо в снег

Подробнее...
30-11-2016, 18:35
[image-1] В Ростове на проезжей части провалился асфальт [/image-1]
Город-Новости

В Ростове на проезжей части провалился асфальт

Подробнее...
2-08-2016, 13:47
[image-1] В Ростове на дороге образовалась яма [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове на дороге образовалась яма

Асфальт провалился на Чкаловском возле училища. Подробнее...
16-07-2016, 18:30
[image-1] В Ростове дорога, разбитая стихией, две недели ждет ремонта [/image-1]
Город-Новости

В Ростове дорога, разбитая стихией, две недели ждет ремонта

Подробнее...
15-07-2016, 11:27
[image-1] В Ростове в жаркие дни остудят асфальт [/image-1]
Город-Новости

В Ростове в жаркие дни остудят асфальт

Подробнее...
13-06-2016, 16:47
[image-1] В Ростове на 29-й линии на дороге провалился асфальт [/image-1]
Город-Новости

В Ростове на 29-й линии на дороге провалился асфальт

Подробнее...
1-06-2016, 18:35
[image-1] В Ростове после дождя на переулке Семашко и улице Береговой размыло асфальт [/image-1]
Город-Комментарии

В Ростове после дождя на переулке Семашко и улице Береговой размыло асфальт

Дорожное покрытие рассыпалось на кусочки. Подробнее...
1-10-2015, 00:23
[image-1] Под торговыми ларьками на рынке провалился асфальт [/image-1]
Происшествия-Новости

Под торговыми ларьками на рынке провалился асфальт

Чрезвычайное происшествие случилось 30 сентября 2015 год... Подробнее...
17-09-2015, 08:38
[image-1] Грузовик чуть не провалился под асфальт [/image-1]
Происшествия-Новости

Грузовик чуть не провалился под асфальт

Дорожнотранспортное происшествие случилось 16 сентбря... Подробнее...

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!