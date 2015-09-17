В Ростове дорожники уложили асфальт прямо в грязь



На улице Зрелищной в Ростове дорожные рабочие уложили асфальт прямо в грязь, а вместо предупреждающих знаков установили картонки.

Фото со ставшей уже привычной зимней формой ремонта выложили очевидцы в соцсети 27 декабря.

«На улице Зрелищная, между Особенной и Вавилова, прямо в грязь, в мокрые ямы кладут асфальт, и ставят предупреждающие «знаки» в виде картонок, - написал автор поста. - Честь и хвала дорожникам!».



Укладывание асфальта в грязные и мокрые ямы или просто в снег уже становится зимней традицией в Ростове. В эффективность такого ремонта никто не верит, но некоторые защищают самих дорожников. Мол, им приказали освоить средства до конца года – они и осваивают.

