В Ростове дорожники уложили асфальт прямо в грязь

На улице Зрелищной в Ростове дорожные рабочие уложили асфальт прямо в грязь, а вместо предупреждающих знаков установили картонки. Фото со ставшей уже привычной зимней формой ремонта выложили очевидцы в соцсети 27 декабря. «На улице Зрелищная, между Особенной и Вавилова, прямо в грязь, в мокрые ямы кладут асфальт, и ставят предупреждающие «знаки» в виде картонок, - написал автор поста. - Честь и хвала дорожникам!».
Укладывание асфальта в грязные и мокрые ямы или просто в снег уже становится зимней традицией в Ростове. В эффективность такого ремонта никто не верит, но некоторые защищают самих дорожников. Мол, им приказали освоить средства до конца года – они и осваивают.
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