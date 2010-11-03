В Ростове дорожники укладывали асфальт прямо в снег
Вчера, 23:00 |
ROSTOV.RU
В Ростове дорожники укладывали асфальт прямо в снег. Фото с кадрами ямочного ремонта выложили в соцсети очевидцы 25 декабря. «В Ростове только зимой кладут асфальт, - написал автор поста. - А потом удивляются, почему у нас такие плохие дороги».
Жители города живо обсуждают такой весьма странный ремонт и возмущаются, что подобным образом в Ростове ежегодно закапывают уйму бюджетных средств.
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