

В Ростове дорожники укладывали асфальт прямо в снег. Фото с кадрами ямочного ремонта выложили в соцсети очевидцы 25 декабря.

«В Ростове только зимой кладут асфальт, - написал автор поста. - А потом удивляются, почему у нас такие плохие дороги».



Жители города живо обсуждают такой весьма странный ремонт и возмущаются, что подобным образом в Ростове ежегодно закапывают уйму бюджетных средств.

