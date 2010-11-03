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В Ростове дорожники укладывали асфальт прямо в снег

Вчера, 23:00 |  ROSTOV.RU
В Ростове дорожники укладывали асфальт прямо в снег

В Ростове дорожники укладывали асфальт прямо в снег. Фото с кадрами ямочного ремонта выложили в соцсети очевидцы 25 декабря.
«В Ростове только зимой кладут асфальт, - написал автор поста. - А потом удивляются, почему у нас такие плохие дороги».

Жители города живо обсуждают такой весьма странный ремонт и возмущаются, что подобным образом в Ростове ежегодно закапывают уйму бюджетных средств.

В Ростове дорожники укладывали асфальт прямо в снег В Ростове дорожники укладывали асфальт прямо в снег В Ростове дорожники укладывали асфальт прямо в снег

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