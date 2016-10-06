В Ростове до 30 декабря на десятках улиц пройдет отключение света
Сегодня, 17:11 |
ROSTOV.RU
В Ростове в течение недели на десятках улиц пройдет отключение электроэнергии, сообщают городские электросети.
С 24 по 25 декабря из-за проведения работ с 9.00 до 17.00 света не будет в домах с 185 по 189 и с 188 по 200 по улице Социалистической и в домах №№ 57, 59, 67, 60, 65 по переулку Крепостному.
25 декабря с 9.00 до 17.00 электроэнергию отключат по адресам:
- пер.Доломановский в домах с 3 по 7;
- ул. Серафимовича в домах с 1 по 9 и с 2 по 10;
- пер. Братском в домах с 19 по 25 и с 26 по 28.
Кроме того, с 24 по 30 декабря с 8.30 дo 17.00 электричества не будет на улицах:
- Бдагодатной в домах с 22 по 36, с 23 по 41, с 2 по 20 и с 5 по23;
- пер. Вагайском в домах с 1 по 39 и с 2 по 38;
- Вольской в домах с 2 по 34 и № 13;
- Говорова в домах с 1 по 61 и с 2 по 64;
- пер. Дивном в домах с 1 по 13 и с 2 по 14;
- Заветинской в домах с 1 по 33 и с 2 по 38;
- пер. Кислородному в домах с 7 по 23 и с 2 по 8;
- Лесопарковой в домах с 45 по 63 и с 56 по 58;
- Мадояна в домах с 21 по 137 и с 58 по 92;
- Разина в домах с 47 по 63 и с 106 по 134;
- пер. Белозёрском в домах с 11 по 19 и с 16 по 18;
- пер. Выгодском в домах с 1 по 17 и с 2 по 16;
- пер. Вязовском в домах с 1 по 15 и с 2 по 32;
- пер. Еланском в домах 1 по 27 и с 2 по 20;
- пер. Знаменском в домах 1 по 19 и с 2 по 20.
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