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В Ростове «девятка» врезалась в дерево: пострадали трое

Сегодня, 10:56 |  ROSTOV.RU
В Ростове «девятка» врезалась в дерево: пострадали трое

В Ростове на улице Петрашевского «ВАЗ-2109» врезался в дерево. ДТП произошло 25 декабря около половины восьмого утра.
- По предварительным данным, 29-летний водитель «девятки» не справился с управлением и врезался в дерево, - рассказали в ГУ МВД по Ростовской области. - В результате аварии пострадали три человека.

Травмы получили водитель и два его пассажира - 79-летний мужчина и 29-летняя девушка.

В Ростове «девятка» врезалась в дерево: пострадали трое

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