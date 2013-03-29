В Ростове «девятка» врезалась в дерево: пострадали трое
Сегодня, 10:56 |
ROSTOV.RU
В Ростове на улице Петрашевского «ВАЗ-2109» врезался в дерево. ДТП произошло 25 декабря около половины восьмого утра. - По предварительным данным, 29-летний водитель «девятки» не справился с управлением и врезался в дерево, - рассказали в ГУ МВД по Ростовской области. - В результате аварии пострадали три человека.
Травмы получили водитель и два его пассажира - 79-летний мужчина и 29-летняя девушка.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.
Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!