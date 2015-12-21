В Ростове девушка на «Лексусе» врезалась в опору ЛЭП после столкновения с мусоровозом



В Ростове девушка на «Лексусе» врезалась в опору линии электропередач после столкновения с мусоровозом.



ДТП произошло 25 декабря около 15 часов на пересечении улиц Кулагина и Батуринской. По словам очевидцев происшествия, водитель кроссовера не уступила дорогу МАЗу, ехавшему по главной дороге, и столкнулась с ним. После удара иномарку отбросило на столб ЛЭП.



По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. «Лексус» получил сильные механические повреждения, у МАЗа разбита лишь решетка капота.

