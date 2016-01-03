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В Ростове «борцы за трезвость» избили подвыпившего мужчину

Сегодня, 10:20 |  ROSTOV.RU
В Ростове «борцы за трезвость» избили подвыпившего мужчину

В Ростове двое парней избили подвыпившего 56-летнего ростовчанина. Молодые люди набросились на мужчину с кулаками днем 21 декабря на улице Таганрогской.

Предположительно, неизвестные напали на местного жителя, потому что он был пьян, сообщает DonDay.ru.

Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у мужчины «ушибленную рану спинки носа, гематома правой нижней трети предплечья». На месте ростовчанину оказали первую помощь, от госпитализации он отказался.

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Гость Алексей Сегодня, 11:40 Комментарий #1
Гость Алексей
Дебилы! Чем он им помешал?
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