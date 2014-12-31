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В Ростове автобус 3а снес дорожное ограждение

Сегодня, 13:31 |  ROSTOV.RU
В Ростове автобус 3а снес дорожное ограждение

В Ростове автобус, следовавший по маршруту № 3а, снес ограждение.

ДТП произошло днем 23 декабря на улице Туполева. Последствия происшествия очевидцы сняли на видео.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за гололеда. В результате ДТП никто не пострадал.

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