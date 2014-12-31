В Ростове автобус 3а снес дорожное ограждение



В Ростове автобус, следовавший по маршруту № 3а, снес ограждение.



ДТП произошло днем 23 декабря на улице Туполева. Последствия происшествия очевидцы сняли на видео.



По предварительным данным, инцидент произошел из-за гололеда. В результате ДТП никто не пострадал.