В Ростове автобус 3а снес дорожное ограждение
Сегодня, 13:31 |
ROSTOV.RU
В Ростове автобус, следовавший по маршруту № 3а, снес ограждение.
ДТП произошло днем 23 декабря на улице Туполева. Последствия происшествия очевидцы сняли на видео.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за гололеда. В результате ДТП никто не пострадал.
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