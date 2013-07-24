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В Ростове 30-летний мужчина избил на улице двух прохожих

Сегодня, 14:22 |  ROSTOV.RU

В Ростове 30-летний мужчина до полусмерти избил на улице двух прохожих. ЧП произошло 2 января на проспекте Михаила Нагибина.
- Неизвестный в ходе конфликта нанес телесные повреждения двоим гражданам, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления.

Им оказался 30-летний ростовчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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