В Ростове 30-летний мужчина избил на улице двух прохожих
Сегодня, 14:22 |
ROSTOV.RU
В Ростове 30-летний мужчина до полусмерти избил на улице двух прохожих. ЧП произошло 2 января на проспекте Михаила Нагибина.
- Неизвестный в ходе конфликта нанес телесные повреждения двоим гражданам, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления.
Им оказался 30-летний ростовчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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