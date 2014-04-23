В Ростове 28-летний уборщик кинотеатра украл кошелек посетителя



В Октябрьском районе Ростова 28-летний уборщик кинотеатра украл кошелек, который посетитель оставил в кинозале.

- В полицию обратился ростовчанин и сообщил, что во время посещения кинотеатра у него был похищен кошелек, в котором находилось 10 тыс. руб., - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Полицейские установили, что к совершению кражи причастен 28-летний уборщик кинотеатра.



Выяснилось, что потерпевший, вышел из зала после сеанса, а кошелек забыл на кресле. Работник кинотеатра увидел и забрал его себе. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

