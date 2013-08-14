В Ростове 26-летний парень грабил на остановке девушек
Вчера, 20:07 |
ROSTOV.RU
В Первомайском районе Ростова 26-летний парень грабил девушек. Свои жертвы он поджидал на автобусной остановке. - В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что на автобусной остановке к ней подошел неизвестный и, ударив ее, похитил дорогой телефон, после чего скрылся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Сумма ущерба составила более 20 тыс. руб.
Полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Им оказался 26-летний местный житель. Выяснилось, что по вечерам мужчина орудовал на автобусной остановке. Нападал он только на девушек. В отношении ростовчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», он находится под стражей.
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