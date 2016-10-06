В Ростове 26 и 27 декабря десятки улиц останутся без света
Сегодня, 14:28 |
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В Ростове 26 и 27 декабря десятки городских улиц снова останутся без света.
Отключение проводится во избежание аварийных ситуаций. Так, 26 декабря с 9.00 до 17.00 света не будет в центре Ростова, а также на ряде других улиц: - Большой Садовой в домах с 52 по 64 и № 64/51; - Социалистической в домах №№ 60, 65, 73 и с 57 по 69; - просп. Буденновском № 26/57; - Шаумяна в домах с 58 по 78 и с 41 по 49; - Атарбекова в домах с 22 по 100 и с 19 по 75; - Боряна в домах с 28 по 100 и с 33 по 95; - Пухляковской в домах с 22 по 56 и с 17 по 63; - Южной в домах с 45 по 79; - пер. Закарпатском; - пер. 1-м Буковом в домах с 1 по 11 и с 2 по 20; - пер. Дозорном в домах с 3 по 13 и с 4 по 24; - Магнитогорской в домах с 11 по 39 и с 52 по 104; - 2-й Степной в домах с 1 по 27 и с 2 по 28, № 27/69; - 3-й Степной в домах с 1 по 23 и с 2 по 22; - 4-й Степной в домах с 1 по 21 и № 2; - пер. Строительном в домах с 8 по 50 и с 9 по 31; - пер. Соборном в домах с 21 по 28 и № 30; без света также останутся жильцы поселка Мясниковань и района санатория «Ромашка».
В этот же день на четыре часа, с 10.00 до 14.00, электроэнергии не будет на улицах: - Лермонтовской 11; - Сиверса 11; - пер. Гвардейском № 1б и в домах с 17 по 25, № 25а и с 24 по 26; - Филимоновской в домах с 41 по 63 и с 20 по 32.
27 декабря с 9.00 до 17.00 электричество отключат в домах с 1 по 69 и с 2 по 48 на улице Мартовицкого в поселке «Северный», а также на улицах: - Краснокурсантской в домах с 95 по 105 и с 104 по 116; - Нариманова в домах с 103 по 115; - Фурмановской в домах с 114 по 118 и с 115 по 125; - Плиева в домах с 2 по 50; - пер. Ольховском в домах с 1 по 45 и с 2 по 66; - Ленина №№ 46а,46б,46/2,48,48/2,48/3; - Погодина 1 и 5б.
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