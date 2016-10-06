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В Ростове 26 и 27 декабря десятки улиц останутся без света

Сегодня, 14:28 |  ROSTOV.RU
В Ростове 26 и 27 декабря десятки улиц останутся без света

В Ростове 26 и 27 декабря десятки городских улиц снова останутся без света.

Отключение проводится во избежание аварийных ситуаций. Так, 26 декабря с 9.00 до 17.00 света не будет в центре Ростова, а также на ряде других улиц:
- Большой Садовой в домах с 52 по 64 и № 64/51;
- Социалистической в домах №№ 60, 65, 73 и с 57 по 69;
- просп. Буденновском № 26/57;
- Шаумяна в домах с 58 по 78 и с 41 по 49;
- Атарбекова в домах с 22 по 100 и с 19 по 75;
- Боряна в домах с 28 по 100 и с 33 по 95;
- Пухляковской в домах с 22 по 56 и с 17 по 63;
- Южной в домах с 45 по 79;
- пер. Закарпатском;
- пер. 1-м Буковом в домах с 1 по 11 и с 2 по 20;
- пер. Дозорном в домах с 3 по 13 и с 4 по 24;
- Магнитогорской в домах с 11 по 39 и с 52 по 104;
- 2-й Степной в домах с 1 по 27 и с 2 по 28, № 27/69;
- 3-й Степной в домах с 1 по 23 и с 2 по 22;
- 4-й Степной в домах с 1 по 21 и № 2;
- пер. Строительном в домах с 8 по 50 и с 9 по 31;
- пер. Соборном в домах с 21 по 28 и № 30; без света также останутся жильцы поселка Мясниковань и района санатория «Ромашка».

В этот же день на четыре часа, с 10.00 до 14.00, электроэнергии не будет на улицах:
- Лермонтовской 11;
- Сиверса 11;
- пер. Гвардейском № 1б и в домах с 17 по 25, № 25а и с 24 по 26;
- Филимоновской в домах с 41 по 63 и с 20 по 32.

27 декабря с 9.00 до 17.00 электричество отключат в домах с 1 по 69 и с 2 по 48 на улице Мартовицкого в поселке «Северный», а также на улицах:
- Краснокурсантской в домах с 95 по 105 и с 104 по 116;
- Нариманова в домах с 103 по 115;
- Фурмановской в домах с 114 по 118 и с 115 по 125;
- Плиева в домах с 2 по 50;
- пер. Ольховском в домах с 1 по 45 и с 2 по 66;
- Ленина №№ 46а,46б,46/2,48,48/2,48/3;
- Погодина 1 и 5б.

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