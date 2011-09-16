В Ростове 15-летний студент колледжа выпрыгнул с 9-го этажа
Сегодня, 14:19 |
ROSTOV.RU
За жизнь подростка, чудом оставшегося в живых, борются врачи.
В Ростове 15-летний подросток выпрыгнул с 9-го этажа многоквартирного дома на проспекте Космонавтов. Парень чудом остался жив.
По информации источника, студент решил свести счеты с жизнью после ссоры с отцом. Конфликт произошел из-за того, что мужчина попросил сына перестать играть в телефоне, но парень не реагировал на просьбы родителя. Тогда отец выхватил смартфон и разбил его, после чего ушел на кухню. В это время молодой человек открыл окно и спрыгнул вниз.
В тяжелом состоянии парня доставили в реанимацию. В настоящее время за его жизнь борются врачи. - Сообщение о происшествии поступило вечером 10 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – На место выезжали сотрудники полиции и следственного управления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Известно, что подросток учится в Ростовском государственном колледже информатизации и технологий. Его семья характеризуется как благополучная.
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