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В Ростове 15-летний студент колледжа выпрыгнул с 9-го этажа

Сегодня, 14:19 |  ROSTOV.RU

За жизнь подростка, чудом оставшегося в живых, борются врачи.
В Ростове 15-летний студент колледжа выпрыгнул с 9-го этажа
В Ростове 15-летний подросток выпрыгнул с 9-го этажа многоквартирного дома на проспекте Космонавтов. Парень чудом остался жив.

По информации источника, студент решил свести счеты с жизнью после ссоры с отцом. Конфликт произошел из-за того, что мужчина попросил сына перестать играть в телефоне, но парень не реагировал на просьбы родителя. Тогда отец выхватил смартфон и разбил его, после чего ушел на кухню. В это время молодой человек открыл окно и спрыгнул вниз.

В тяжелом состоянии парня доставили в реанимацию. В настоящее время за его жизнь борются врачи.
- Сообщение о происшествии поступило вечером 10 января, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – На место выезжали сотрудники полиции и следственного управления. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Известно, что подросток учится в Ростовском государственном колледже информатизации и технологий. Его семья характеризуется как благополучная.

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