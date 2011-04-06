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В Ростове 13 января на ряде улиц не будет света

Сегодня, 12:29 |  ROSTOV.RU
В Ростове 13 января на ряде улиц не будет света

В Ростове 13 января на ряде улиц не будет света. Плановые отключения связаны с проведением работ.

С 9.00 до 16.00 света не будет по адресам:
- пр. Коммунистический 40, 42, 44, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4;
- 30-й Линии 1-11, 2-10;
- 31-й Линии 1-5, 2-8;
- 32-й Линии 1-19, 2-22;
- ул. В. Черевичкина 15, 17;
- ул. Ереванской 15-27, 16-28,
- ул. Комсомольской 9;
- 31-й Линии 16.

В этот же день с 9.00 до 17.00 обесточат торговый центр «Северный» на проспекте Космонавтов № 32в/21,а также ряд домов на улицах:
- Медногорской 2-68;
- Абаканской 51-75;
- Вятской 95;
- Щербакова 100-116;
- Лесозащитной 1-23, 2-30;
- Печерской 1-31, 2-36;
- Двинской 1-17, 32-46;
- Арефьева 89-101, 84-92;
- пер. Орехово-Зуевском 1-11, 2-10.

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