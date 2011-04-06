В Ростове 13 января на ряде улиц не будет света. Плановые отключения связаны с проведением работ.
С 9.00 до 16.00 света не будет по адресам: - пр. Коммунистический 40, 42, 44, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4; - 30-й Линии 1-11, 2-10; - 31-й Линии 1-5, 2-8; - 32-й Линии 1-19, 2-22; - ул. В. Черевичкина 15, 17; - ул. Ереванской 15-27, 16-28, - ул. Комсомольской 9; - 31-й Линии 16.
В этот же день с 9.00 до 17.00 обесточат торговый центр «Северный» на проспекте Космонавтов № 32в/21,а также ряд домов на улицах: - Медногорской 2-68; - Абаканской 51-75; - Вятской 95; - Щербакова 100-116; - Лесозащитной 1-23, 2-30; - Печерской 1-31, 2-36; - Двинской 1-17, 32-46; - Арефьева 89-101, 84-92; - пер. Орехово-Зуевском 1-11, 2-10.
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