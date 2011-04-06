

В Ростове 13 января на ряде улиц не будет света. Плановые отключения связаны с проведением работ.



С 9.00 до 16.00 света не будет по адресам:

- пр. Коммунистический 40, 42, 44, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4;

- 30-й Линии 1-11, 2-10;

- 31-й Линии 1-5, 2-8;

- 32-й Линии 1-19, 2-22;

- ул. В. Черевичкина 15, 17;

- ул. Ереванской 15-27, 16-28,

- ул. Комсомольской 9;

- 31-й Линии 16.



В этот же день с 9.00 до 17.00 обесточат торговый центр «Северный» на проспекте Космонавтов № 32в/21,а также ряд домов на улицах:

- Медногорской 2-68;

- Абаканской 51-75;

- Вятской 95;

- Щербакова 100-116;

- Лесозащитной 1-23, 2-30;

- Печерской 1-31, 2-36;

- Двинской 1-17, 32-46;

- Арефьева 89-101, 84-92;

- пер. Орехово-Зуевском 1-11, 2-10.

