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В Ростове 1 января пройдет 4-километровый новогодний забег

Сегодня, 13:17 |  ROSTOV.RU
В Ростове 1 января пройдет 4-километровый новогодний забег

В Ростове 1 января пройдет городской новогодний забег «Побегай 1 января». Участники стартуют в 11 утра от главной городской елки в парке Горького на Большой Садовой.

Маршрут забега пройдет по пешеходной зоне улицы Пушкинской до Театрального проспекта и обратно. Финиш - на площади возле Публичной библиотеки, где каждый участник получит стакан горячего чая.

Общая дистанция составит 4 километра. Организаторы уверены, что такое расстояние по силам преодолеть любому человеку независимо от возраста и подготовки. Дистанцию можно просто пройти пешком.

Присоединиться к костюмированному празднику бега и здорового образа жизни можно также в роли волонтера или болельщика.
Желающим принять участие в забеге необходимо заранее зарегистрироваться.

Напомним, некоммерческий проект «Побегай 1 января» проводит беговое сообщество Ростова. В 2016-м году в первом новогоднем забеге приняло участие более 170 человек.

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