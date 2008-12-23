В Ростове 1 января пройдет 4-километровый новогодний забег

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5-01-2016, 11:59
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Город-Комментарии
1 января более 170 жителей донской столицы начали свое утро с пробежки. В общей сумме преодоленных каждым участником километров, единая городская команда пробежала около 1200 километров. Подробнее...
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1-01-2016, 19:54
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Спорт-Комментарии
В Ростове более 150 человек приняли участие в утренней пробежке 1 января, организованной сообществом Беги, Ростов, беги при поддержке местных беговых клубов Ростов Дон бегущий и Ростов бегущий. Подробнее...
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17-12-2015, 16:33
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Город-Новости
Начать первый день нового 2016 года ростовчанам предлаг?... Подробнее...
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27-01-2015, 10:12
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Здоровье-Новости
29 января с 14.00 до 17.00 сразу на трех площадках пройдет тр?... Подробнее...
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13-01-2015, 07:24
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Досуг-Новости
Завершающее новогоднее представление состоится на сц?... Подробнее...
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7-09-2012, 12:05
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Спорт-Новости
15 сентября в РостовенаДону будет проводиться спортивн... Подробнее...
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8-09-2011, 14:02
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Спорт-Новости
17 сентября на улице Большой Садовой будет организован ... Подробнее...
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29-12-2008, 12:01
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Досуг-Новости
Ежедневно с 31 декабря по 10 января ростовчане смогут увидеть ряд новогодних мероприятий. Подробнее...
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23-12-2008, 14:05
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Город-Событии
Управление культуры Администрации Ростова-на-Дону опубликовало план культурно-массовых мероприятий в дни Новогодних праздников и школьных каникул. Подробнее...