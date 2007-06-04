В Ростов привезли точную копию чудотворной Донской иконы Божией Матери
Сегодня, 14:23 |
ROSTOV.RU
Увидеть редкую икону, сделанную мастерами Даниловского монастыря, можно на выставке-ярмарке «Дон православный».
12 января в ДонЭкспоцентре открылась ежегодная рождественская выставка-ярмарка «Дон православный». В этом году она проходит уже в седьмой раз. За шесть дней работы организаторы ожидают 40 тысяч посетителей.
До 17 января все желающие могут прикоснуться к христианским святыням из более чем 300 храмов и монастырей России, Белоруссии, Украины, Черногории, Грузии, Греции и Палестины, пообщаться со священнослужителями и заказать молебны, приобрести иконы или книги, помолиться у реликвий, почитаемых во всём мире.
Многое на выставке в этом году проходит впервые. Впервые здесь показана точная копия чудотворной Донской иконы Божией Матери, выполненная для донской земли мастерами Данилова монастыря. Оригинал хранится в Третьяковской галерее. «Это единственная копия, которая совпадает с первообразом по всем параметрам», - отметил протоиерей Валерий Волощук. Она стала центральной святыней в экспозиции.
Впервые в Ростове представлено самое большое генеалогическое древо семьи Романовых. Впервые в рамках «Дона православного» проходит интерактивная выставка «Уроки столетия: 1917 - 2017 гг.». Она стала первым масштабным общественным событием в регионе, открывающем Столетие революции.
Пройдя через семь тематических залов, посетители увидят историю взаимоотношений власти и церкви, спасённые артефакты из разрушенных храмов (есть здесь, к примеру, икона «Моления чаша», простреленная пулей, части мраморного иконостаса и колокола), редкие архивные хроники, коллекцию православных нательных крестов (на открытии выставки стало известно, что все 167 экземпляров ростовский меценат Игорь Греков передаёт Донской митрополии), побывают на 3D-экскурсии по Новочеркасскому Вознесенскому войсковому кафедральному собору, познакомятся с интерактивной картой храмов и церквей Ростовской области.
Всем желающим организаторы выставки предоставляют аудиогид. В кинозале каждый день с 10:30 до 18:00 можно посмотреть документальные и художественные фильмы о событиях столетнего периода.
Увидеть храмы, нарисованные детьми, обзавестись уменьшенной копией каменной бабы, прикоснуться к чудотворной иконе и взглянуть на картины донских художников, выставлявшихся на европейских аукционах. Подробнее...
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