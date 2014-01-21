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В Новогоднюю ночь в Ростове прогнозируется небольшой мороз

Сегодня, 13:50 |  ROSTOV.RU

Снег ожидается только в начале января.
В Новогоднюю ночь в Ростове прогнозируется небольшой мороз
В Новогоднюю ночь в Ростове прогнозируется небольшой мороз.

К сожалению, последний день года, также как и новогодняя ночь, по прогнозам синоптиков, не будут снежными. В Ростовской области температура воздуха ночью от 0 до -5, при прояснениях до -9, днем от 0 до -5. При этом местами небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, по югу с дождем. Местами туман, на дорогах гололедица. Ветер 7-12 м/с, по югу порывы 13-18 м/с. В донской столице 31 декабря ожидается до -5 ночью и до -3 днем.

В первый день нового года до -3. Небольшие осадки прогнозируются только 3 января, снег также пойдет 4 и 5 января.

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