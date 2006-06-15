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В Новочеркасске в магазине продавали алкоголь опасный для жизни

Сегодня, 15:12 |  ROSTOV.RU
В Новочеркасске в магазине продавали алкоголь опасный для жизни

В Новочеркасске в продуктовом павильоне продавали пол-литровые бутылки с опасным для жизни алкоголем.
- Сотрудники полиции задержали гражданку, подозреваемую в незаконном хранении и реализации алкоголя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Будучи владельцем одного из продуктовых павильонов, подозреваемая продавала несертифицированную алкогольную продукцию в пластиковых тарах объемом пол-литра.

Проведенная экспертиза установила, что алкоголь не отвечает требованиям безопасности и опасен для жизни и здоровья.

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