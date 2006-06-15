В Новочеркасске в магазине продавали алкоголь опасный для жизни



В Новочеркасске в продуктовом павильоне продавали пол-литровые бутылки с опасным для жизни алкоголем.

- Сотрудники полиции задержали гражданку, подозреваемую в незаконном хранении и реализации алкоголя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Будучи владельцем одного из продуктовых павильонов, подозреваемая продавала несертифицированную алкогольную продукцию в пластиковых тарах объемом пол-литра.



Проведенная экспертиза установила, что алкоголь не отвечает требованиям безопасности и опасен для жизни и здоровья.

