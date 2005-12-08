В Новочеркасске пожарный-скульптор разрисовал машину коллеги
Вчера, 23:13 |
ROSTOV.RU
В Новочеркасске пожарный, лепивший необычные скульптуры из снега, разрисовал машину друга новогодними персонажами.
Так как в городе снега не было и новые скульптуры делать не из чего, пожарный решил попробовать себя в роли художника. 2 января Сергей Шельпов украсил автомобиль коллеги, пишет DonDay.ru Новочеркасск. «Хонда-Аккорд» Сергея Феденёва при помощи гуаши и творческого мастерства скульптора приобрела необычную новогоднюю окраску. На боках иномарки новочеркасец изобразил героев советских мультиков «Жил был пес» и «Падал прошлогодний снег», на капоте – зимний пейзаж и Санта-Клауса на оленьей упряжке, а задний бампер украсила надпись «С Новым годом!». - На работу ушло полдня, в качестве красок – традиционная гуашь, - пояснил Сергей Шельпов. – Вызовов не было, поэтому от рисования никто не отвлекал. Правда, Сергею пришлось задержаться на работе. Смена его закончилась, а машина еще не была готова. В итоге получилось очень красиво, все довольны.
После того, как всё было готово, пожарные сфотографировались на фоне праздничного автомобиля.
Напомним, Новочеркасский пожарный Сергей Шельпов стал известен благодаря скульптурам, которые он лепит из снега и разукрашивает. Так, в декабре он украсил улицу 1,5-метровым снежным миньоном, медведем Копатычем, собакой и курицей.
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