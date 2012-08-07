В Новочеркасске пенсионерка хранила на кухне наркотическую соль



В Новочеркасске на кухне у 61-летней пенсионерки нашли 31 грамм наркотической соли и почти 100 пакетиков для расфасовки наркотиков.

- Полицейские задержали 61-летнюю жительницу Новочеркасска по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Во время обыска по месту жительства гражданки полицейские обнаружили и изъяли порядка 31 грамма вещества синтетического происхождения, который находился в кухонном шкафу.



Дальнейшее исследование показало, что это вещество - синтетический наркотик, так называемая «соль». Также полицейские изъяли у пенсионерки почти 100 полимерных пакетиков, в которые она собиралась расфасовать наркотики.



В отношении жительницы Новочеркасска были возбуждены уголовные дела по статье «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере».

