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В Новочеркасске пенсионерка хранила на кухне наркотическую соль

Сегодня, 14:47 |  ROSTOV.RU
В Новочеркасске пенсионерка хранила на кухне наркотическую соль

В Новочеркасске на кухне у 61-летней пенсионерки нашли 31 грамм наркотической соли и почти 100 пакетиков для расфасовки наркотиков.
- Полицейские задержали 61-летнюю жительницу Новочеркасска по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Во время обыска по месту жительства гражданки полицейские обнаружили и изъяли порядка 31 грамма вещества синтетического происхождения, который находился в кухонном шкафу.

Дальнейшее исследование показало, что это вещество - синтетический наркотик, так называемая «соль». Также полицейские изъяли у пенсионерки почти 100 полимерных пакетиков, в которые она собиралась расфасовать наркотики.

В отношении жительницы Новочеркасска были возбуждены уголовные дела по статье «Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере».

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