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В Новочеркасске нашли мертвым 27-летнего парня, пропавшего в декабре

Сегодня, 10:24 |  ROSTOV.RU
В Новочеркасске нашли мертвым 27-летнего парня, пропавшего в декабре

В Новочеркасске нашли мертвым 27-летнего местного жителя Ивана Кизеева, пропавшего в середине декабря.

Молодого человека обнаружили повешенным 4 января в районе гаражей на улице Добролюбова, недалеко от места пропажи. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, сообщает DonDay.ru Новочеркасск.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. – Назначено проведение экспертизы для выяснения причин смерти.

Напомним, Иван Кизеев 18 декабря ушел из дома без документов, денег и телефона. Накануне исчезновения он уволился с работы и сильно переживал по этому поводу.

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