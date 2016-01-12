В Новочеркасске нашли мертвым 27-летнего парня, пропавшего в декабре
Сегодня, 10:24 |
ROSTOV.RU
В Новочеркасске нашли мертвым 27-летнего местного жителя Ивана Кизеева, пропавшего в середине декабря.
Молодого человека обнаружили повешенным 4 января в районе гаражей на улице Добролюбова, недалеко от места пропажи. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, сообщает DonDay.ru Новочеркасск. - По данному факту проводится доследственная проверка, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. – Назначено проведение экспертизы для выяснения причин смерти.
Напомним, Иван Кизеев 18 декабря ушел из дома без документов, денег и телефона. Накануне исчезновения он уволился с работы и сильно переживал по этому поводу.
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