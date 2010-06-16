В начале января в Ростове ограничат движение на нескольких улицах



В начале января в Ростове ограничат движение транспорта на нескольких улицах.



Об изменении схем дорожного движения сообщает городской Департамент автодорог. Так, в связи с реконструкцией дома на переулке Семашко, 21а/58б, будет запрещено движение по переулку Семашко на участке от улицы Московской до Станиславского. Ограничение вводится 3 января 2017 года и будет действовать по 1 мая 2017 года.



Кроме того, из-за строительных работ с 10 января по 30 ноября 2017 года нельзя будет проехать по переулку Островского от улицы Береговой до Тургеневской. С 11 января по 30 ноября 2017 года для автомобилей закроют улицу Красноармейскую в створе домов 200-204.

На период погрузочно-разгрузочных работ с 10 до 18 часов в районе строительства жилого дома будет прекращено движение по 23-й Линии в створе дома № 6 с 1 января по 31 июля.



Напомним, что с 25 декабря 2016 года по 25 апреля 2017 года будет ограничено движение транспорта по проспекту М. Нагибина (от дома № 33 до дома № 51/82), переулку Рубиновый (от проспекта М. Нагибина до улицы Пришкольной), улице Пришкольной (от переулка Рубиновый до улицы Тибетской), улице Тибетской (от улицы Пришкольной до переулка Артековского).



Также 25 декабря вводится еще одно ограничение. В связи со строительством жилого дома на переулке Крепостном, 99 нельзя будет проехать по улице Адыгейской в створе дома № 41/99.Ограничение будет действовать до 25 ноября 2017 года.

