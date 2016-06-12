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В Гуково 52-летний мужчина обокрал квартиру знакомого

Сегодня, 22:37 |  ROSTOV.RU

В городе Гуково Ростовской области 52-летний местный житель обокрал квартиру знакомых. Добычей мужчины стала электронная техника.
- В полицию обратился житель Гуково, который сообщил, что из его квартиры пропали телевизор, DVD-плеер и спутниковый ресивер, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Как установили полицейские, гуковчанина обокрал знакомый, который пришел к нему в гости и обнаружил, что дверь не заперта. Мужчина проник в квартиру и похитил технику, после чего скрылся.

Сумма причиненного ущерба составила около 30 тыс. руб. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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