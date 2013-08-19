В ДТП под Таганрогом один человек погиб, трое пострадали
Сегодня, 08:38 |
ROSTOV.RU
В Ростовской области в результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали.
Авария произошла 8 января около 18.30 в селе Николаевка Неклиновского района, сообщает DonDay.ru Таганрог. - По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля «Вортекс», двигаясь по улице Ленина, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие, - рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.
В результате аварии погиб 54-летний пассажир. Водитель и два его пассажира 44 и 28 лет госпитализированы. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
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