В центре Ростова рядом со школой нашли труп мужчины



В центре Ростова рядом со школой на улице Пушкинской нашли труп мужчины.



Человека, лежавшего на земле, увидели прохожие утром 24 декабря.

«Домой иду, смотрю, реанимация, подхожу и вижу мертвого человека. Потом участковый приехал, и труп увезли. Вот все, что я знаю», - рассказал местный житель.



По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.



В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



