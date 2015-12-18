В центре Ростова рядом со школой нашли труп мужчины
Сегодня, 19:59 |
ROSTOV.RU
В центре Ростова рядом со школой на улице Пушкинской нашли труп мужчины.
Человека, лежавшего на земле, увидели прохожие утром 24 декабря. «Домой иду, смотрю, реанимация, подхожу и вижу мертвого человека. Потом участковый приехал, и труп увезли. Вот все, что я знаю», - рассказал местный житель.
По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.
В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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