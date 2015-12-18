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В центре Ростова рядом со школой нашли труп мужчины

Сегодня, 19:59 |  ROSTOV.RU
В центре Ростова рядом со школой нашли труп мужчины

В центре Ростова рядом со школой на улице Пушкинской нашли труп мужчины.

Человека, лежавшего на земле, увидели прохожие утром 24 декабря.
«Домой иду, смотрю, реанимация, подхожу и вижу мертвого человека. Потом участковый приехал, и труп увезли. Вот все, что я знаю», - рассказал местный житель.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

В полиции сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.


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