В центре Ростова нашли труп мужчины



В центре Ростова прохожие обнаружили труп мужчины. Тело 53-летнего ростовчанина нашли 31 декабря на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Буденновского рядом с остановкой.

- По предварительным данным, мужчине стало плохо, у него остановилось сердце, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Устанавливаются все обстоятельства смерти ростовчанина.



По факту случившегося полицейские проводят проверку.





