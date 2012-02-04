В центре Ростова нашли труп мужчины
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ROSTOV.RU
В центре Ростова прохожие обнаружили труп мужчины. Тело 53-летнего ростовчанина нашли 31 декабря на пересечении улицы Максима Горького и проспекта Буденновского рядом с остановкой.
- По предварительным данным, мужчине стало плохо, у него остановилось сердце, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Устанавливаются все обстоятельства смерти ростовчанина.
По факту случившегося полицейские проводят проверку.
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