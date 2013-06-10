В центре Ростова лоб в лоб столкнулись «Киа» и «Инфинити»



В Ростове на проспекте Буденновском столкнулись «Киа Рио» и «Инфинити». ДТП произошло около 18 часов 24 декабря.

- 24-летний водитель «Киа Рио», по предварительным данным, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Инфинити», которым управлял 35-летний водитель, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники полиции.



В настоящее время в районе ДТП затруднено движение общественного транспорта. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность движения.

