В больнице Ростова умер 3-летний малыш, пострадавший в ДТП по вине пьяного полицейского
Вчера, 22:51 |
ROSTOV.RU
В Ростове в отделении реанимации детской областной больницы скончался 3-летний малыш, пострадавший в ДТП, которое произошло по вине пьяного полицейского. Информацию о смерти ребенка подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Виновнику аварии – бывшему сотруднику полиции теперь придется ответить перед судом за две смерти. В настоящее время он заключен под стражу.
Напомним, авария произошла 19 декабря на трассе Ростов – Ставрополь в Зерноградском районе. Пьяный полицейский за рулем «БМВ» не справился с управлением и столкнулся с «ВАЗ-2107». В результате ДТП 26-летний водитель отечественной машины скончался на месте происшествия, его супругу и ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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