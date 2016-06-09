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В Батайске мужчина обманул своих знакомых на 5 млн руб.

Сегодня, 11:58 |  ROSTOV.RU

В Батайске 40-летний мужчина обманул троих своих знакомых на 5 млн руб.

Мошенник обещал за деньги помочь приобрести объекты недвижимости и автомобиль.
- В полицию обратились трое граждан, которые сообщили о том, что их общий знакомый мошенническим путем похитил у них крупную сумму денег, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - 40-летний батайчанин предложил потерпевшим помочь приобрести земельные участки и автомобиль по привлекательным ценам.

Также мужчина обещал оказать содействие в быстром оформлении нужных документов. Но, когда потерпевшие отдали ему деньги, он не выполнил обещанного.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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