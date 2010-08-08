В Батайске пожарные больше семи часов тушили крупный пожар на складе пластиковой тары
Сегодня, 07:58 |
ROSTOV.RU
|
|
Вчера, 23:07
[image-1]
[/image-1]
Город-Новости
На месте работают 68 человек и 25 единиц техники. Подробнее...
|
26-11-2016, 00:18
[image-1]
[/image-1]
|
20-11-2016, 10:11
[image-1]
[/image-1]
|
5-11-2016, 10:06
[image-1]
[/image-1]
|
8-10-2016, 08:57
[image-1]
[/image-1]
|
14-01-2016, 09:33
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
В Ростове сгорел КамАЗмусоросборщик. Возгорание произ... Подробнее...
|
13-01-2016, 09:19
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
В Батайске произошел пожар в котельной на улице М. Горь... Подробнее...
|
7-01-2016, 09:14
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
Пожар в бане произошел в Батайске на улице Энгельса 6 я?... Подробнее...
|
3-04-2015, 16:30
[image-1]
[/image-1]
Происшествия-Новости
3 апреля в 01:14 в Аксае случился крупный пожар. На улице С... Подробнее...
|
8-08-2010, 12:13
[image-1]
[/image-1]