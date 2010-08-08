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В Батайске пожарные больше семи часов тушили крупный пожар на складе пластиковой тары

Сегодня, 07:58 |  ROSTOV.RU

Площадь пожара составила 1000 кв.м.

В Батайске пожарные больше семи часов тушили крупный пожар на складе пластиковой тары
В Батайске ночью 24 декабря ликвидировали крупный пожар на складе пластиковой тары. Пожарным понадобилось более 7 часов, чтобы потушить огонь.

Возгорание произошло на улице Пушкина около 20 часов 23 декабря. Пожару был присвоен 3-й ранг сложности.
- В 22:42 пожар был локализован на площади 1000 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - В 23:17 ликвидировано открытое горение, в 03:35 пожар полностью ликвидировали.

В тушении возгорания были задейстованы 68 пожарных и 24 единицы техники. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
В Батайске пожарные больше семи часов тушили крупный пожар на складе пластиковой тарыВ Батайске пожарные больше семи часов тушили крупный пожар на складе пластиковой тарыВ Батайске пожарные больше семи часов тушили крупный пожар на складе пластиковой тары

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