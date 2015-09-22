В Батайске 45-летний мужчина надругался над 13-летним мальчиком



В Батайске 45-летний местный житель надругался над 13-летним мальчиком.



Днем 7 января мужчина, обманув ребенка, заманил его к себе домой.

- Угрожая причинением телесных повреждений, он совершил в отношении школьника насильственные действия сексуального характера, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. – В настоящее время подозреваемый задержан.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

