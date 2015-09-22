В Батайске 45-летний мужчина надругался над 13-летним мальчиком
Вчера, 21:43 |
ROSTOV.RU
В Батайске 45-летний местный житель надругался над 13-летним мальчиком.
Днем 7 января мужчина, обманув ребенка, заманил его к себе домой. - Угрожая причинением телесных повреждений, он совершил в отношении школьника насильственные действия сексуального характера, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. – В настоящее время подозреваемый задержан.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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