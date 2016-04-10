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В Аксае девушка на похоронах украла шубу

Вчера, 21:34 |  ROSTOV.RU
В Аксае девушка на похоронах украла шубу

В Аксае на похоронах девушка украла шубу. Кража произошла 24 декабря во время поминок.

Видео с воровкой выложили в соцсети родственники и знакомые умершей накануне 35-летней матери-одиночки.
«С похорон 24 декабря украли шубу, если кто-то узнает женщину на видео, пожалуйста, сообщите в полицию», - просят потерпевшие.

Жители города возмущены кощунством девушки и желают, чтобы воровку нашли побыстрее.



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