В Аксае девушка на похоронах украла шубу



В Аксае на похоронах девушка украла шубу. Кража произошла 24 декабря во время поминок.



Видео с воровкой выложили в соцсети родственники и знакомые умершей накануне 35-летней матери-одиночки.

«С похорон 24 декабря украли шубу, если кто-то узнает женщину на видео, пожалуйста, сообщите в полицию», - просят потерпевшие.



Жители города возмущены кощунством девушки и желают, чтобы воровку нашли побыстрее.

