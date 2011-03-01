У властей Ростова нет оснований штрафовать водителей за неоплаченную парковку
Сегодня, 10:20 |
ROSTOV.RU
Ростовские автовладельцы могут бесплатно пользоваться платными парковками.
У городских властей нет оснований штрафовать водителей, не оплативших парковку. Об этом сообщил глава Ростова Виталий Кушнарев во время заседания правительства области.
По словам главы администрации, на сегодняшний день невозможно осуществлять меры административного воздействия на физических и юридических лиц при невнесении ими платы за пользование платными парковками. - У нас нет оснований для того, чтобы мы могли выписывать протоколы, потому что нет доступа к персональным данным, - сообщил Кушнарев. - Нам необходимо с управлением МВД области достигнуть договоренность либо вынести вопрос о подписании соглашения между правительством Ростовской области и министерством внутренних дел о том, чтобы мы этот вопрос каким-то образом решили, как это работает в других субъектах.
Напомним, в настоящее время реализованы три из четырех этапов создания платного парковочного пространства в центре Ростова. На данный момент в городе уже работает больше 4 тысяч парковочных мест в границах улиц Красноармейской, Большой Садовой и Береговой, от переулка Доломановский до Театрального проспекта.
Отметим, что на недавнем круглом столе в ГИБДД, исполняющий обязанности начальника донского управления ГИБДД Алексей Токин сообщил, что с введением платных парковок городские дороги не стали менее загруженными, а число жалоб от горожан возросло в разы. еперь ростовские автомобилисты паркуются во дворах как попало, перекрывая проезды. Чтобы не оплачивать парковку, автомобилисты стали оставлять машины во дворах жилых домом. Брошенные автомобили не только создают массу неудобств местным жителям, но перекрывают проезды, в том числе технике спецслужб.
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