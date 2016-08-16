Сотни ростовских домов 27 и 28 декабря останутся без света
Вчера, 18:22 |
ROSTOV.RU
В Ростове 27 и 28 декабря сотни домов останутся без света. Так, 27 декабря с 9.00 дo 17.00 электроэнергии не будет на улицах: - Ереванской 12-28; - 30-й Линии 2-8, 1-11; - 31-й Линии 1-7, 2-8; - 32-й Линии 1-17, 2-22; - пр-кт. 40 лет Победы №№ 37/3, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9; - Солидарности 226-236, 267-279; - пер. Гарибальди 1-33, 2-26; - Кржижановского 225-235, 238-252; - Ленина №№ 46А,46Б,46/2,48,48/2,48/3; - Погодина 1,5Б; - Атарбекова 22-100, 19-75; - Боряна 28-100, 33-95; - Пухляковской 22-56,17-63; - Южной 45-79; - пер. Закарпацком; - Каратаева 49-81, 72-130; - Просторной 258-272; без света также останутся жильцы поселка «Мясниковань».
В этот же день с 9.30 до 17.00 электричества не будет на улице Попова 1-91, 2-86.
С 9.00 до 16.00 электроэнергии не будет на улицах: - Украинской 126-106, 127-145; - пер. Ильминском 74-94, 77-95; - пер. Волочаевском 76-96, 77-97; - пер. Суржском 80-100, 71-91; - пер. Клязьменском 79-101; - Вятской 34-44;
с 9.30 до 16.00 электричество отключат по адресам: - Б. Садовая 80; - Серафимовича 87-107, 86-98; - пер. Газетный 33-35; - Социалистическая 80-88, 92-1085; - пр. Ворошиловский 37,41, 41/112; - Шаумяна 102; - Московская 75-79, 70-84.
С 9.00 до 16.00 электроэнергию отключат в домах жителей улиц: - 34-й Линии 81-91, 84-94; - 32-й Линии 83-93, 78-94; - Вяземцева 1-7, 2-18; - пер. Контактного 1-23; - пер. Быстрого 1-3, 2-4; - пер. Бесланского 2-14; - Коммунаров 23-29, 22-28; - пр-кт. Шолохова 146-150; - пер. Бакинского 1-25, 2-24.
Кроме того, с 9.30 до 16.00 света не будет по адресам: - Серафимовича 29; - пер. Островского 23-33; - Московской 12-48, 43/13, 70-82, 71-79; - Темерницкой 25-37, 24-36, 69-83, 60-68; - Серафимовича 72; - Семашко 30-33.
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