Сотни ростовских домов 27 и 28 декабря останутся без света





В Ростове 27 и 28 декабря сотни домов останутся без света. Так, 27 декабря с 9.00 дo 17.00 электроэнергии не будет на улицах:

- Ереванской 12-28;

- 30-й Линии 2-8, 1-11;

- 31-й Линии 1-7, 2-8;

- 32-й Линии 1-17, 2-22;

- пр-кт. 40 лет Победы №№ 37/3, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9;

- Солидарности 226-236, 267-279;

- пер. Гарибальди 1-33, 2-26;

- Кржижановского 225-235, 238-252;

- Ленина №№ 46А,46Б,46/2,48,48/2,48/3;

- Погодина 1,5Б;

- Атарбекова 22-100, 19-75;

- Боряна 28-100, 33-95;

- Пухляковской 22-56,17-63;

- Южной 45-79;

- пер. Закарпацком;

- Каратаева 49-81, 72-130;

- Просторной 258-272;

без света также останутся жильцы поселка «Мясниковань».



В этот же день с 9.30 до 17.00 электричества не будет на улице Попова 1-91, 2-86.



С 9.00 до 16.00 электроэнергии не будет на улицах:

- Украинской 126-106, 127-145;

- пер. Ильминском 74-94, 77-95;

- пер. Волочаевском 76-96, 77-97;

- пер. Суржском 80-100, 71-91;

- пер. Клязьменском 79-101;

- Вятской 34-44;



с 9.30 до 16.00 электричество отключат по адресам:

- Б. Садовая 80;

- Серафимовича 87-107, 86-98;

- пер. Газетный 33-35;

- Социалистическая 80-88, 92-1085;

- пр. Ворошиловский 37,41, 41/112;

- Шаумяна 102;

- Московская 75-79, 70-84.



28 декабря из-за проведения работ с 9.00 до 17.00 света не будет на улицах:

- Селиванова 1-9, 2-32;

- Ильича 1-59, 2-32;

- Алексея Береста 1-33, 2-16;

- Воровского 1-21, 2-40;

- Смычки 1-39, 2-72;

- Просвещения 1-43, 2-46;

- Полторацкого 2-6, 1-23;

- 1-ой Комбайновской 1-13, 2-16;

- Радиевом 1-17, 2-18;

- Бебеля 1-15, 2-4;

- Металлургической 38-68, 41-55;

- Солидарности 219-265, 190-224;

- пер. Равенства 41-67, 36-64;

- Детской 221-263, 196-244;

- Селиванова 1-9, 2-32;

- Ильича 1-59, 2-32;

- Алексея Береста 1-33, 2-16;

- Воровского 1-21, 2-40;

- Смычки 1-39, 2-72;

- Просвещения 1-43, 2-46;

- Полторацкого 2-6, 1-23;

- 1-ой Комбайновской 1-13, 2-16;

- Радищева 1-17, 2-18;

- Бебеля 1-15, 2-4;

- Металлургической 38-68, 41-55;

- Космонавтов 17,17/2;

- Волкова 7/4,7/5,9/2;

- Таганроской 114; 114/3; 114 Г.



С 9.00 до 16.00 электроэнергию отключат в домах жителей улиц:

- 34-й Линии 81-91, 84-94;

- 32-й Линии 83-93, 78-94;

- Вяземцева 1-7, 2-18;

- пер. Контактного 1-23;

- пер. Быстрого 1-3, 2-4;

- пер. Бесланского 2-14;

- Коммунаров 23-29, 22-28;

- пр-кт. Шолохова 146-150;

- пер. Бакинского 1-25, 2-24.



Кроме того, с 9.30 до 16.00 света не будет по адресам:

- Серафимовича 29;

- пер. Островского 23-33;

- Московской 12-48, 43/13, 70-82, 71-79;

- Темерницкой 25-37, 24-36, 69-83, 60-68;

- Серафимовича 72;

- Семашко 30-33.

