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Сотни ростовских домов 27 и 28 декабря останутся без света

Вчера, 18:22 |  ROSTOV.RU
Сотни ростовских домов 27 и 28 декабря останутся без света


В Ростове 27 и 28 декабря сотни домов останутся без света. Так, 27 декабря с 9.00 дo 17.00 электроэнергии не будет на улицах:
- Ереванской 12-28;
- 30-й Линии 2-8, 1-11;
- 31-й Линии 1-7, 2-8;
- 32-й Линии 1-17, 2-22;
- пр-кт. 40 лет Победы №№ 37/3, 37/5, 37/7, 37/8, 37/9;
- Солидарности 226-236, 267-279;
- пер. Гарибальди 1-33, 2-26;
- Кржижановского 225-235, 238-252;
- Ленина №№ 46А,46Б,46/2,48,48/2,48/3;
- Погодина 1,5Б;
- Атарбекова 22-100, 19-75;
- Боряна 28-100, 33-95;
- Пухляковской 22-56,17-63;
- Южной 45-79;
- пер. Закарпацком;
- Каратаева 49-81, 72-130;
- Просторной 258-272;
без света также останутся жильцы поселка «Мясниковань».

В этот же день с 9.30 до 17.00 электричества не будет на улице Попова 1-91, 2-86.

С 9.00 до 16.00 электроэнергии не будет на улицах:
- Украинской 126-106, 127-145;
- пер. Ильминском 74-94, 77-95;
- пер. Волочаевском 76-96, 77-97;
- пер. Суржском 80-100, 71-91;
- пер. Клязьменском 79-101;
- Вятской 34-44;

с 9.30 до 16.00 электричество отключат по адресам:
- Б. Садовая 80;
- Серафимовича 87-107, 86-98;
- пер. Газетный 33-35;
- Социалистическая 80-88, 92-1085;
- пр. Ворошиловский 37,41, 41/112;
- Шаумяна 102;
- Московская 75-79, 70-84.

28 декабря из-за проведения работ с 9.00 до 17.00 света не будет на улицах:
- Селиванова 1-9, 2-32;
- Ильича 1-59, 2-32;
- Алексея Береста 1-33, 2-16;
- Воровского 1-21, 2-40;
- Смычки 1-39, 2-72;
- Просвещения 1-43, 2-46;
- Полторацкого 2-6, 1-23;
- 1-ой Комбайновской 1-13, 2-16;
- Радиевом 1-17, 2-18;
- Бебеля 1-15, 2-4;
- Металлургической 38-68, 41-55;
- Солидарности 219-265, 190-224;
- пер. Равенства 41-67, 36-64;
- Детской 221-263, 196-244;
- Селиванова 1-9, 2-32;
- Ильича 1-59, 2-32;
- Алексея Береста 1-33, 2-16;
- Воровского 1-21, 2-40;
- Смычки 1-39, 2-72;
- Просвещения 1-43, 2-46;
- Полторацкого 2-6, 1-23;
- 1-ой Комбайновской 1-13, 2-16;
- Радищева 1-17, 2-18;
- Бебеля 1-15, 2-4;
- Металлургической 38-68, 41-55;
- Космонавтов 17,17/2;
- Волкова 7/4,7/5,9/2;
- Таганроской 114; 114/3; 114 Г.

С 9.00 до 16.00 электроэнергию отключат в домах жителей улиц:
- 34-й Линии 81-91, 84-94;
- 32-й Линии 83-93, 78-94;
- Вяземцева 1-7, 2-18;
- пер. Контактного 1-23;
- пер. Быстрого 1-3, 2-4;
- пер. Бесланского 2-14;
- Коммунаров 23-29, 22-28;
- пр-кт. Шолохова 146-150;
- пер. Бакинского 1-25, 2-24.

Кроме того, с 9.30 до 16.00 света не будет по адресам:
- Серафимовича 29;
- пер. Островского 23-33;
- Московской 12-48, 43/13, 70-82, 71-79;
- Темерницкой 25-37, 24-36, 69-83, 60-68;
- Серафимовича 72;
- Семашко 30-33.

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