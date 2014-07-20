Соцсети взорвало видео с раздетым ростовчанином на велосипеде
Сегодня, 10:20 |
ROSTOV.RU
Менее чем за сутки запись посмотрели почти 16 тыс. руб.
Социальные сети взорвало видео, на котором ростовчанин едет по зимней улице в одних шортах и новогодней шапочке.
Запись с позитивным велосипедистом выложили в соцсети очевидцы. «Ростовчанам холода не страшны!» - Написал автор поста.
На видео запечатлено, как полуголый молодой человек едет по улице на велосипеде с довольно высокой скоростью. На вопрос авторов видео: не холодно ли ему, закалённый велосипедист показал одобряющий знак.
Ростовчане живо обсуждают видео. Одни считают, что парень молодец и правильно делает, другие, что ему нечего делать и здоровье подобные выходки не добавят.
Стоит отметить, что 20-секундное видео менее чем за сутки посмотрели почти 16 тысяч человек.
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