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Соцсети взорвало видео с раздетым ростовчанином на велосипеде

Сегодня, 10:20 |  ROSTOV.RU

Менее чем за сутки запись посмотрели почти 16 тыс. руб.
Соцсети взорвало видео с раздетым ростовчанином на велосипеде
Социальные сети взорвало видео, на котором ростовчанин едет по зимней улице в одних шортах и новогодней шапочке.

Запись с позитивным велосипедистом выложили в соцсети очевидцы.
«Ростовчанам холода не страшны!» - Написал автор поста.

На видео запечатлено, как полуголый молодой человек едет по улице на велосипеде с довольно высокой скоростью. На вопрос авторов видео: не холодно ли ему, закалённый велосипедист показал одобряющий знак.

Ростовчане живо обсуждают видео. Одни считают, что парень молодец и правильно делает, другие, что ему нечего делать и здоровье подобные выходки не добавят.

Стоит отметить, что 20-секундное видео менее чем за сутки посмотрели почти 16 тысяч человек.



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