Школьника, пропавшего в Аксайском районе, нашли в Ростове
Сегодня, 08:14 |
ROSTOV.RU
О местонахождении пропавшего мальчика в полицию сообщили очевидцы.
В Ростове нашли 12-летнего школьника, пропавшего в Аксайском районе. 11 января мальчик ушел из своего дома в поселке Степной и не вернулся.
Обеспокоенные родители обратились в полицию. Сотрудники опросили родственников и знакомых ребенка, а также всех, кто общался с ним накануне исчезновения. К розыску маленького дончанина подключились и волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт». Добровольцы распространили листовки с фотографией и приметами мальчика по территории области. - Ориентировка с приметами была передана патрулирующим нарядам. В течение дня в полицию неоднократно поступали звонки от граждан, которые видели подростка, схожего по приметам с пропавшим, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время поиски школьника завершены. Благодаря сообщению одного из граждан, сотрудники полиции обнаружили мальчика на территории города Ростова-на-Дону.
В донском главке отметили, что в отношении подростка противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По информации источника, мальчик решил убежать из дома после ссоры с одноклассниками. В Ростове его нашли гуляющим по городским улицам.
Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с ребенком, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. В настоящее время он передан родителям.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.
Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!