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Школьника, пропавшего в Аксайском районе, нашли в Ростове

Сегодня, 08:14 |  ROSTOV.RU

О местонахождении пропавшего мальчика в полицию сообщили очевидцы.
Школьника, пропавшего в Аксайском районе, нашли в Ростове
В Ростове нашли 12-летнего школьника, пропавшего в Аксайском районе. 11 января мальчик ушел из своего дома в поселке Степной и не вернулся.

Обеспокоенные родители обратились в полицию. Сотрудники опросили родственников и знакомых ребенка, а также всех, кто общался с ним накануне исчезновения. К розыску маленького дончанина подключились и волонтеры из поискового отряда «Лиза Алерт». Добровольцы распространили листовки с фотографией и приметами мальчика по территории области.
- Ориентировка с приметами была передана патрулирующим нарядам. В течение дня в полицию неоднократно поступали звонки от граждан, которые видели подростка, схожего по приметам с пропавшим, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - В настоящее время поиски школьника завершены. Благодаря сообщению одного из граждан, сотрудники полиции обнаружили мальчика на территории города Ростова-на-Дону.

В донском главке отметили, что в отношении подростка противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По информации источника, мальчик решил убежать из дома после ссоры с одноклассниками. В Ростове его нашли гуляющим по городским улицам.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с ребенком, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем. В настоящее время он передан родителям.

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