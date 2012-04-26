 О проекте
 Реклама
 Регистрация
 
Новости Афиша Объявления Справочник Форумы Чат Почта Ростов-на-Дону Интернет-магазин  
 
Яндекс.Погода

Ростовчанка пыталась свети счеты с жизнью из-за постоянных звонков коллекторов

Сегодня, 17:47 |  ROSTOV.RU
Ростовчанка пыталась свети счеты с жизнью из-за постоянных звонков коллекторов

Жительница Ростова пыталась свести счеты с жизнью из-за постоянных звонков коллекторов.

9 января ростовчанку доставили в больницу из Кировского района города. 44-летняя женщина приняла таблетки и запила их алкоголем, пишет DonDay.ru. Без сознания хозяйку нашла квартирантка, которая снимает у нее комнату. Девушка тут же вызвала «скорую». Прибывшие медики госпитализировали пациентку с отравлением неизвестными препаратами.

Уже в больнице женщина рассказала, что на отчаянный поступок ее подтолкнули сотрудники коллекторского агентства, которые постоянно звонили и требовали вернуть долг.

Напомним, это не первый случая, когда, выбивая деньги, коллекторы подталкивают людей на крайний шаг. Похожий случай произошел в феврале 2016 года. Тогда из-за проблем с сотрудниками агентства 62-летняя ростовчанка решила покончить с собой. Пенсионерка приняла сильнодействующие препараты и потеряла сознание. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

Перейти к списку статей Город-Новости

Рассказать друзьям:
Вниманию "спамеров":
все ссылки в комментариях не индексируются поисковыми системами.

Оставить комментарий

Загрузка файлов и изображений на сервер



25-12-2016, 00:19
[image-1] В Ростове госпитализировали малыша, засунувшего в нос губку [/image-1]
Город-Новости

В Ростове госпитализировали малыша, засунувшего в нос губку

Подробнее...
16-12-2016, 14:36
[image-1] Ростовчанин впал в кому, запив таблетки алкоголем [/image-1]
Город-Новости

Ростовчанин впал в кому, запив таблетки алкоголем

Подробнее...
16-11-2016, 18:03
[image-1] Ростовчанка попала в больницу, запив таблетки алкоголем [/image-1]
Город-Новости

Ростовчанка попала в больницу, запив таблетки алкоголем

Подробнее...
25-10-2016, 15:56
[image-1] В Ростове 17-летняя девушка пыталась покончить жизнь самоубийством [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове 17-летняя девушка пыталась покончить жизнь самоубийством

Подробнее...
26-07-2016, 10:39
[image-1] В Ростове девушка пыталась украсть из супермаркета алкоголь на сумму 11 тыс. руб. [/image-1]
Город-Новости

В Ростове девушка пыталась украсть из супермаркета алкоголь на сумму 11 тыс. руб.

Подробнее...
17-06-2016, 07:59
[image-1] Ростовчанин в течение одного дня трижды пытался покончить жизнь самоубийством [/image-1]
Происшествия-Новости

Ростовчанин в течение одного дня трижды пытался покончить жизнь самоубийством

Подробнее...
13-05-2016, 09:48
[image-1] В Ростове девушки избили подругу и бросили ее в овраге [/image-1]
Происшествия-Комментарии

В Ростове девушки избили подругу и бросили ее в овраге

Ростовчанка очнулась на Темернике и вызвала скорую. Подробнее...
5-02-2016, 12:39
[image-1] В Ростове пенсионерка пыталась отравиться из-за угроз коллекторов [/image-1]
Происшествия-Комментарии

В Ростове пенсионерка пыталась отравиться из-за угроз коллекторов

Женщина не смогла вынести натиска сотрудников коллекторского агентства. Подробнее...
20-01-2016, 10:47
[image-1] В Ростове 75-летняя женщина пыталась передать в колонию мобильный телефон в консервах [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове 75-летняя женщина пыталась передать в колонию мобильный телефон в консервах

Подробнее...
26-04-2012, 13:51
[image-1] Ростовчанка выжила после прыжка с Ворошиловского моста [/image-1]
Люди-Новости

Ростовчанка выжила после прыжка с Ворошиловского моста

Она попыталась свести счёты с жизнью, будучи в сильном подпитии Подробнее...

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!