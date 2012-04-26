Ростовчанка пыталась свети счеты с жизнью из-за постоянных звонков коллекторов
Сегодня, 17:47 |
ROSTOV.RU
Жительница Ростова пыталась свести счеты с жизнью из-за постоянных звонков коллекторов.
9 января ростовчанку доставили в больницу из Кировского района города. 44-летняя женщина приняла таблетки и запила их алкоголем, пишет DonDay.ru. Без сознания хозяйку нашла квартирантка, которая снимает у нее комнату. Девушка тут же вызвала «скорую». Прибывшие медики госпитализировали пациентку с отравлением неизвестными препаратами.
Уже в больнице женщина рассказала, что на отчаянный поступок ее подтолкнули сотрудники коллекторского агентства, которые постоянно звонили и требовали вернуть долг.
Напомним, это не первый случая, когда, выбивая деньги, коллекторы подталкивают людей на крайний шаг. Похожий случай произошел в феврале 2016 года. Тогда из-за проблем с сотрудниками агентства 62-летняя ростовчанка решила покончить с собой. Пенсионерка приняла сильнодействующие препараты и потеряла сознание. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу.
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