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Ростовчане несут цветы и свечи к Дому офицеров в память о погибших в авиакатастрофе

Вчера, 23:36 |  ROSTOV.RU
Ростовчане несут цветы и свечи к Дому офицеров в память о погибших в авиакатастрофе


В Ростове горожане несут цветы к Окружному Дому офицеров в память о погибших в авиакатастрофе, которая произошла 25 декабря над Черным морем.

У Дома офицеров на проспекте Буденновском установлен стол, на который ростовчане кладут букеты и ставят свечи. В день трагедии в Ростове приспущены флаги.

Напомним, 25 декабря в 5.27 самолет Минобороны России, направлявшийся в Сирию, пропал с радаров, после того, как вылетел из аэропорта «Адлер», где у него была дозаправка. Вскоре в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине около 70 метров были обнаружены фрагменты корпуса Ту-154. На его борту находились 92 человека, большинство из которых артисты Ансамбля им. Александрова. В авиакатастрофе также погибли девять журналистов и военнослужащие.

В спасательной операции по поиску останков погибших участвуют специалисты из Ростовской области.


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