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Ростов не готов к введению платного въезда в город

Сегодня, 09:30 |  ROSTOV.RU

В ближайшее время донские парламентарии не собираются рассматривать вопрос платного въезда в города.
Ростов не готов к введению платного въезда в город
Законодательное собрание Ростовской области не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос о введении платного въезда в города, в частности в Ростов-на-Дону.

По мнению спикера донского парламента Александра Ищенко, город не готов к таким нововведениям.
- Наверное, такие решение принимаются не от хорошей жизни, но я лично пока морально не готов принять эту идею, - прокомментировал председатель Заксобрания Ростовской области. - Я очень надеюсь на то, что это касается Москвы и от части Санкт-Петербурга. Не думаю, что Ростов сегодня готов вообще к обсуждению этой идеи. Даже технически не представляю, как это возможно сделать.

Ищенко отметил, ситуация с платными парковками показала, что к подобным решения стоит готовиться комплексно и заранее.
- Если в Москве платные парковки были введены при наличии транспортно-пересадочных узлов около конечных станций метро и система была более или менее выстроена, у нас при введении платных парковок, на мой взгляд, этот вопрос должным образом решен не был, - подчеркнул спикер.

Напомним, Госдарственная Дума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий региональным и муниципальным властям устанавливать плату за въезд транспорта в город или его район. Предполагается, что данная мера поможет разгрузить крупные города от транспорта.

В документе отмечается, что перед введением платы, местные власти должны организовать новые автобусные маршруты, создать достаточное число парковок и инфраструктуру для двухколесного транспорта. При этом местные жители должны быть предупреждены как минимум за 30 дней до начала действия новых правил.

Фото: podolskat.ru

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