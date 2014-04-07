Пропавшую в Гуково 17-летнюю девушку нашли в Зверево
Сегодня, 21:08 |
ROSTOV.RU
Подросток была в гостях у знакомых.
Пропавшую в Гуково 17-летнюю девушку нашли в Зверево у друзей. Девочка ещё вечером 6 января ушла из дома и не вернулась.
- Мать девочки обратилась в полицию, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Сотрудники полиции опросили друзей, знакомых и одноклассников разыскиваемой, а также лиц общавшихся с ней накануне исчезновения.
В результате гуковчанку удалось найти в соседнем городе Зверево у знакомых. Полицейские провели профилактическую беседу с семьей с целью недопущения подобных ситуаций.
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