Пока 87-летнего ростовчанина разыскивали родственники и полиция, он был в гостях
Вчера, 22:51 |
ROSTOV.RU
В Первомайском районе Ростова пропавшего 87-летнего пенсионера разыскивали родственники и сотрудники полиции.
В полицию обратились обеспокоенные жители донской столицы, которые сообщили, что их пожилой родственник пропал. - Сотрудники полиции распространили ориентировку с приметами пропавшего, опросили родственников, друзей, знакомых и тех, кто общался с ним накануне исчезновения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Как выяснилось, пенсионер находился в гостях у знакомых.
В данный момент пожилой ростовчанин передан родственникам, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.
Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!