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Пока 87-летнего ростовчанина разыскивали родственники и полиция, он был в гостях

Вчера, 22:51 |  ROSTOV.RU

В Первомайском районе Ростова пропавшего 87-летнего пенсионера разыскивали родственники и сотрудники полиции.

В полицию обратились обеспокоенные жители донской столицы, которые сообщили, что их пожилой родственник пропал.
- Сотрудники полиции распространили ориентировку с приметами пропавшего, опросили родственников, друзей, знакомых и тех, кто общался с ним накануне исчезновения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - Как выяснилось, пенсионер находился в гостях у знакомых.

В данный момент пожилой ростовчанин передан родственникам, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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