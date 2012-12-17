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Под Шахтами после ДТП грузовик насмерть сбил водителя, который вышел помочь пострадавшему

Сегодня, 18:08 |  ROSTOV.RU
Под Шахтами после ДТП грузовик насмерть сбил водителя, который вышел помочь пострадавшему

Под Шахтами после столкновения «Рено 420» и ГАЗели большегруз насмерть сбил водителя, который вышел помочь пострадавшему.

Смертельное ДТП произошло на 1002 километре трассы М-4 «Дон» вечером 24 декабря, сообщает DonDay Шахты.

ГАЗель врезалась в попутный грузовик «Рено 420». Когда 25-летний водитель отечественного автомобиля вышел, чтобы помочь шоферу большегруза, в участников аварии врезался «Рено Магнум» и сбил водителя ГАЗели.
- Мужчина скончался до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области. - В ДТП также пострадали два пассажира «Рено Магнум».

Все транспортные средства получили механические повреждения. Мужчин, находящихся в «Рено Магнум», пришлось извлекать из покореженной кабины автомобиля спасателям. Их госпитализировали в больницу.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.



Под Шахтами после ДТП грузовик насмерть сбил водителя, который вышел помочь пострадавшему Под Шахтами после ДТП грузовик насмерть сбил водителя, который вышел помочь пострадавшему Под Шахтами после ДТП грузовик насмерть сбил водителя, который вышел помочь пострадавшему

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