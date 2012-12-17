Под Шахтами после ДТП грузовик насмерть сбил водителя, который вышел помочь пострадавшему
Сегодня, 18:08 |
ROSTOV.RU
Под Шахтами после столкновения «Рено 420» и ГАЗели большегруз насмерть сбил водителя, который вышел помочь пострадавшему.
Смертельное ДТП произошло на 1002 километре трассы М-4 «Дон» вечером 24 декабря, сообщает DonDay Шахты.
ГАЗель врезалась в попутный грузовик «Рено 420». Когда 25-летний водитель отечественного автомобиля вышел, чтобы помочь шоферу большегруза, в участников аварии врезался «Рено Магнум» и сбил водителя ГАЗели. - Мужчина скончался до приезда скорой помощи, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области. - В ДТП также пострадали два пассажира «Рено Магнум».
Все транспортные средства получили механические повреждения. Мужчин, находящихся в «Рено Магнум», пришлось извлекать из покореженной кабины автомобиля спасателям. Их госпитализировали в больницу.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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