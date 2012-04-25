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Под Ростовом столкнулись автобус, автомобиль МЧС и две легковушки

Сегодня, 18:17 |  ROSTOV.RU

В результате аварии пострадал водитель одного из легковых автомобилей.
Под Ростовом столкнулись автобус, автомобиль МЧС и две легковушки

Под Ростовом столкнулись четыре автомобиля. ДТП произошло днем 28 декабря.

Столкнулись автобус, ГАЗель донского спасательного центра и два легковых автомобиля, один из которых вылете в кювет.

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Его госпитализировали в больницу с травмами грудной клетки.


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