Накануне Нового года в Ростове подорожали мясо, рыба, яйца и сахар



В Ростове накануне Нового года подорожал ряд продуктов. За неделю с 19 по 26 декабря в магазинах и на рынках города подорожала говядина (кроме бескостного мяса), мороженая неразделанная рыба, молоко (2,5-3,2% жирности), твердые и мягкие сыры, маргарин, сметана, яйца, сахар, рис, гречка, вермишель. В цене подросли и овощи, в частности картофель, капуста, репчатый лук, а также яблоки. Рост составил от 0,1% до 2,3%.



Так, в среднем по Ростовской области стоимость одного килограмма говядины составляет 306 руб., мороженой рыбы 145 руб./кг, молока 49 руб. за литр, сыра – 435 руб./кг, маргарина 113 руб./кг, сметаны 185 руб./кг, десятка яиц 63 руб., сахара 45 руб./кг. Цена на рис зафиксирована на уровне 53 руб./кг, на гречку – 71 руб./кг, на вермишель 71 руб./кг. Килограмм картофеля можно купить за 20 руб., капусты за 16 руб., лук за 19 руб., яблоки за 67 руб.



В то же время на 0,1% - 1,3% снизилась стоимость охлажденных и мороженых кур (128 руб./кг), полукопченой и варено-копченой колбасы (394 кг/руб.), подсолнечного масла (106 руб./кг), жирного творога (260 руб./кг), хлеба и булочных изделий (32 руб./кг).



Цены на остальные продукты, по данным Ростовстата, остались на прежнем уровне.

