На трассе Ростов-Таганрог из-за тумана произошло массовое ДТП: видео
Сегодня, 15:59 |
ROSTOV.RU
На трассе между Ростовом и Таганрогом из-за тумана произошло массовое ДТП с участием трех ГАЗелей и «ВАЗ-2111». Видео с места аварии, произошедшей 28 декабря, выложили в соцсети очевидцы. «Массовая авария на трассе Ростов - Таганрог, - написал автор поста. - Пострадали три «ГАЗели» и «ВАЗ 2111».
По словам очевидцев, причиной аварии стала плохая видимость из-за тумана. О пострадавших не сообщается. Все транспортные средства получили механические повреждения.
Из-за ДТП на трассе образовался затор, который мешал проезду автотранспорта в обе стороны.
По словам дончан, это не первая подобная авария на данном отрезке пути. «Такое на этой дороге постоянно, раздвигают поток и мчат по разделительной полосе и с другой стороны машина так же летит», - написал один из водителей.
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