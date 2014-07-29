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На ростовчанина возбудили дело за распространение экстремистских материалов

Вчера, 22:33 |  ROSTOV.RU

В Ростове в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за распространение экстремистских материалов в Сети.
- По данным следствия, мужчина разместил на странице в социальной сети в Интернете материалы, в том числе с текстом, аудио и видеозаписями, возбуждающие национальную, религиозную и социальную ненависть и вражду, а также дискриминацию и унижение людей по политическим, этническим, социальным и иным признакам, - рассказали в следственном управлением СК РФ по Ростовской области.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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